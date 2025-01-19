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В Крещение в новой Набережночелнинской епархии прошло торжественное Богослужение
Сегодня, 19 января, православные христиане всего мира отмечают один из самых значимых церковных праздников — Крещение Господне. В этот день в православных храмах проходят торжественные Богослужения.
Мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня, состоялись и в новой Набережночелнинской епархии Татарстанской митрополии.
Утро началось с Божественной Литургии в храме преподобного Серафима Саровского, после которой состоялся традиционный крестный ход к берегу реки Мелекески. Здесь, под открытым небом, прошел чин великого освящения воды. Это мероприятие собрало множество прихожан, желающих принять участие в этом священном ритуале и получить частичку благодати через соприкосновение со святыней.
После чина освящения многие участники церемонии окунулись в воду, следуя древней традиции крещенского купания, символизирующего обновление и духовное возрождение.
Набережночелнинская епархия была создана в июле 2024 года. Она объединяет приходы в административных границах Набережных Челнов, а также Агрызского, Елабужского, Менделеевского, Мензелинского и Тукаевского районов республики.
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