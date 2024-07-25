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Общество 25 июля 2024 19:29

В Татарстанской митрополии образована Набережно-Челнинская епархия

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В Татарстанской митрополии создана Набережно-Челнинская епархия. Решение принято на заседании Священного Синода РПЦ по председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается в телеграм-канале Татарстанской митрополии.

Прошение об образовании новой епархии было подано митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Она будет включать Набережные Челны, Агрызский, Елабужский, Менделеевский, Мензелинский и Тукаевский районы.

«Преосвященным Набережно-Челнинским и Елабужским постановлено быть игумену Гавриилу (Мельникову), клирику Липецкой епархии. Место наречения и хиротонии игумена Гавриила (Мельникова) во епископа по возведении его в сан архимандрита оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — говорится в сообщении.

#татарстанская митрополия
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