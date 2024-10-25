В Кремле заявили о желании Турции вступить в БРИКС

Турция заинтересована в присоединении к БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков телеканалу TRT World.

«Безусловно, присоединение Турции к БРИКС является очень важным для всех членов БРИКС. Турция является крупной региональной державой, играет очень важную роль и в глобальных делах», – сказал представитель Кремля.

По его словам, интерес Турции для России важен в качестве интереса как государства, а не члена блока НАТО.

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации из более чем 30 государств. Турецкую Республику на саммите представлял Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.