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Политика 30 августа 2023 13:25

В Кремле заявили о начале расследования массированной атаки беспилотников на Псков

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В России началось расследование массированной атаки беспилотников на аэропорт во Пскове. Военные эксперты выясняют маршруты запуска техники, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Президент России Владимир Путин оперативно оповещен о случившемся.

«Разумеется, верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции», — цитирует Пескова ТАСС.

Произошедшее он отнес к террористической активности Киева, так как в основном дроны атакуют гражданские объекты. «Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас», — заключил пресс-секретарь Президента России.

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#Дмитрий Песков #Псковская область #аэропорт #дрон
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