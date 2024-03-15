В Кремле заявили, что Путин глубоко соболезнует родным Ширвиндта

Президент России Владимир Путин направит соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Бывший худрук Театра сатиры ушел из жизни сегодня вечером, ему было 89 лет.