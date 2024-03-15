news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 15 марта 2024 22:50

В Кремле заявили, что Путин глубоко соболезнует родным Ширвиндта

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин направит соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Бывший худрук Театра сатиры ушел из жизни сегодня вечером, ему было 89 лет.

#умер #соболезнование
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100