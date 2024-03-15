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В Кремле заявили, что Путин глубоко соболезнует родным Ширвиндта
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Президент России Владимир Путин направит соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.
«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта», — заявил пресс-секретарь главы государства.
Бывший худрук Театра сатиры ушел из жизни сегодня вечером, ему было 89 лет.
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