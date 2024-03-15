СМИ: Умер Александр Ширвиндт

Народный артист России, бывший президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице. Об этом со ссылкой на актера Сергея Газарова сообщает ТАСС.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад, — сказал собеседник агентства. — Как и что будем делать, я пока не знаю», – сказал он.

Ширвиндту было 89 лет. Он возглавлял Театр сатиры более 20 лет – с 2000 по 2021 год. Свой уход с должности он связал с возрастом.