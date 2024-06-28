В Кремле заявили, что никогда не вмешивались в избирательные кампании США

Россия никогда не вмешивалась в избирательные процессы в Соединенных Штатах. Предстоящие выборы не станут исключением, заявил во время брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании. Не собираемся это делать и на этот раз», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что избирательные процессы — это внутреннее дело страны, в которой они проходят. Ориентируясь на это, Кремль не станет комментировать прошедшие в США дебаты.

Песков напомнил, что Вашингтон даже ранее инициировал расследования, чтобы проверить факт наличия вмешательств со стороны России. Однако каждый раз они «сами приходили к выводу, что никакого вмешательства не зафиксировано».

Выборы Президента США состоятся 5 ноября этого года.