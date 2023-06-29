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Политика 29 июня 2023 13:16

В Кремле заявили, что не располагают сведениями о местонахождении Евгения Пригожина

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, где сейчас находится Евгений Пригожин. Об этом передает РИА Новости.

«Я не располагаю такой информацией», – ответил представитель Кремля на вопрос, известно ли им, где находится руководитель ЧВК «Вагнер».

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Евгений Пригожин прибыл в республику.

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