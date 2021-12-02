В Кремле пока не рассматривают возможность введения единой валюты с Белоруссией

Стадия интеграции России и Белоруссии, достигнутая к настоящему времени в том числе за счет подписания пакета союзных программ, не предусматривает введения единой валюты, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщают «Известия».

«Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас в том числе за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Так он прокомментировал заявление Президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он считает, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов. Песков также добавил, что страны на данный момент не обсуждают вопрос создания единой валюты.

Ранее Лукашенко также заявлял, в интеграции России и Беларуси нет никаких пределов