Лукашенко: В интеграции России и Беларуси нет никаких пределов
В интеграции России и Беларуси нет никаких пределов. Об этом РИА Новости заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», — отметил Президент.
Он также прокомментировал возможность создания единой валюты. По словам главы государства, страны к такой степени интеграции еще не подошли и что к данному вопросу нужно идти постепенно.
«Подойдем — будем решать», — резюмировал Лукашенко.
Ранее страны подписали 28 интеграционных программ по экономическому сотрудничеству.