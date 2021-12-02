Лукашенко: В интеграции России и Беларуси нет никаких пределов

В интеграции России и Беларуси нет никаких пределов. Об этом РИА Новости заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», — отметил Президент.

Он также прокомментировал возможность создания единой валюты. По словам главы государства, страны к такой степени интеграции еще не подошли и что к данному вопросу нужно идти постепенно.

«Подойдем — будем решать», — резюмировал Лукашенко.

Ранее страны подписали 28 интеграционных программ по экономическому сотрудничеству.