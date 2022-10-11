Из указа Путина: кто из студентов и аспирантов не подлежит частичной мобилизации

После выхода Указа о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов у многих возникли вопросы, кто подпадает под его действие, а кому отсрочка не положена. «Татар-информ» разобрался в деталях.

Отсрочку предоставили cтудентам государственных и научных учреждений, а также учащимся государственных колледжей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Студенты получили отсрочку от мобилизации

24 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации». Ее предоставили студентам государственных и научных учреждений, а также учащимся государственных колледжей. А именно – «обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»:

среднего профессионального образования – колледж, техникум, суворовское училище.

высшего образования – университет, академия, институт.

Отсрочка относится только к учащимся государственных образовательных организаций, если они получают образование данного уровня впервые. То есть первое обучение в колледже или институте. По этому указу большая часть учащихся вузов и колледжей была освобождена от призыва по частичной мобилизации.

Кого добавили в новый список по отсрочке?

В вышедшем 5 октября дополнении к Указу «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации» утвердили, что отсрочку получат студенты не только государственных, но и частных вузов, имеющих госаккредитацию. Она распространяется на учащихся коммерческих вузов и колледжей, аспирантов и ординаторов, а также обучающихся в духовных образовательных организациях.

Большая часть учащихся вузов и колледжей была освобождена от призыва по частичной мобилизации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Внесенные Президентом РФ изменения в указ устраняют пробелы с толкованием слова «студент» в законодательной базе. Основной вопрос по первому указу от 24 сентября состоял в том, что не ясно, можно ли считать аспирантов и ординаторов студентами. В документе теперь четко написано: право на отсрочку предоставляется обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Отсрочку получат все, кто впервые получает среднее профессиональное и высшее образование, кроме заочников.

Военкомат вернул мобилизованных студентов

В Военном комиссариате Татарстана «Татар-информу» объяснили, кто из уже мобилизованных вернулся домой, поскольку не подпадает под частичную мобилизацию. В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина вернулись студенты.

Военнослужащих, окончивших военную кафедру, которые занимали определенные должности, – солдат и сержантов – не мобилизовали изначально, объяснили в военкомате РТ. А те мобилизованные офицеры запаса, которые получили звания по окончании военной кафедры и были предназначены в воинские части по предписанию, были возвращены. Также вернулись мобилизованные сотрудники «Росинкас», по закону они подпадают под бронирование.

Мобилизованные офицеры запаса, которые получили звания по окончании военной кафедры и были предназначены в воинские части по предписанию, были возвращены Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Были возвращены офицеры, проходящие службу в кадетских корпусах и суворовских училищах, которые занимаются подготовкой и воспитанием кадетов и суворовцев.

«Однако учитывалось их желание. К примеру, один из мобилизованных офицеров – преподаватель Суворовского училища Казани – возвращаться отказался. Его назначили командиром подразделения, и он предпочел не бросать своих подчиненных», – объяснили в военкомате РТ.

Где студенту узнать конкретно о своей ситуации?

«Татар-информ» разобрал частые вопросы учащихся по поводу частичной мобилизации на Обьясняем.рф. На этом ресурсе можно получить ответ практически на любой вопрос, связанный с мобилизацией.

– В Указе Президента РФ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации» №664 говорится об отсрочке для студентов, получающих «образование соответствующего уровня впервые». Что значит «впервые»?

Отсрочку получат все, кто впервые получает среднее профессиональное и высшее образование, кроме заочников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впервые — это когда нет оконченного образования по данному уровню. Под первичным обучением понимается обучение по образовательной программе впервые до получения диплома. Это обучение по программам бакалавриата и специалитета после школы или среднего профессионального образования, обучение по программам магистратуры бакалавров или дипломированных специалистов, получивших образование до 2012 года. Для граждан, получивших диплом «Специалист» после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным.

– Если мой родственник находится на срочной службе, но до того как на нее попасть, он поступил в институт и взял академический отпуск. Будет ли у него отсрочка от мобилизации по возвращении со срочной службы?

После того как он вернется, он будет пользоваться правом на отсрочку от призыва по мобилизации до окончания обучения.

– Если я обучался по программе среднего профессионального образования, а сейчас поступил на программу высшего образования, действует ли у меня отсрочка?

Да, действует. В соответствии с Указом Президента России «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации» все студенты, получающие первое высшее образование по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации в случае обучения в государственных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам независимо от ранее полученного образования другого уровня. Также отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов.