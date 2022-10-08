В военкомате объяснили, кого из мобилизованных татарстанцев вернули домой

В военном комиссариате Татарстана «Татар-информу» объяснили, кто из уже мобилизованных вернулся домой, поскольку не подпадает под частичную мобилизацию.

В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина вернулись студенты.

Военнослужащих, окончивших военную кафедру, которые занимали определенные должности – солдат и сержантов, не мобилизовали изначально, объяснили в военкомате РТ.

А те мобилизованные офицеры запаса, которые получили звания по окончании военной кафедры и были предназначены в воинские части по предписанию, были возвращены.

Также вернулись мобилизованные сотрудники «Росинкас», по закону, они подпадают под бронирование.

Были возвращены офицеры, проходящие службу в Кадетских корпусах и Суворовских училищах, которые занимаются подготовкой и воспитанием кадетов и суворовцев.

«Однако учитывалось их желание. К примеру, один из мобилизованных офицеров – преподаватель Суворовского училища Казани – возвращаться отказался. Его назначили командиром подразделения, и он предпочел не бросать своих подчиненных», – объяснили в военкомате РТ.