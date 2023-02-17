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В Кремле усомнились, что США откликнутся на идею Лукашенко о встрече Путина и Байдена
Соединенные Штаты вряд ли поддержат идею Президента Беларуси Александра Лукашенко организовать переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в Минске. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Вы, наверное, слышали заявления Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, Президент США не планирует. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется на эту инициативу», — поделился своим пониманием ситуации пресс-секретарь Президента РФ.
Сам Александр Лукашенко сегодня прилетел в Москву на запланированную ранее встречу с Владимиром Путиным.
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