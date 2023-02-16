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Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко 17 февраля
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу, она пройдет в Ново-Огареве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Что касается подготовки ко встрече завтра двух президентов, Путина и Лукашенко, да, я могу подтвердить: такая встреча готовится, — рассказал представитель Кремля. — Она будет проходить в Ново-Огареве, это будет обстоятельная беседа».
По словам Пескова, на камеру смогут снять начало беседы.
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