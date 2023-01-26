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Политика
26 января 2023  13:10

В Кремле убеждены в прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине

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Страны Запада, поставляя вооружения Украине, подтверждают свою прямую вовлеченность в конфликт, и власти России категорически не согласны с заявлениями США и государств Европы, что военная поддержка Киева не означает вмешательства НАТО в специальную военную операцию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песковпередает РИА Новости. 

«Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны… всё, что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет», — поделился Песков своим пониманием ситуации.

Накануне Президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву 31 танка М1 Abrams, а власти Германии подтвердили решение передать Украине танки Leopard 2 и дали разрешение другим странам на их реэкспорт. По подсчетам, в общей сложности украинской стороне отправят около сотни современных западных танков.

#Дмитрий Песков #политика #спецоперация на Украине
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