В Кремле сравнили взаимодействие с Белым домом при Трампе и Байдене

Президенту России Владимиру Путину одинаково комфортно общаться как с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, так и с действующем Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.

«Я думаю, что он одинаково комфортно себя чувствует, просто исходя из опыта Путина, опыта ведения международных дел, из опыта общения с самыми разными мировыми лидерами», — приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

При этом Песков добавил, что, исходя из собственных наблюдений, он может сказать, что Президент РФ «себя одинаково комфортно чувствует в общении с кем угодно».

Вместе с тем представитель Кремля заметил, что при президентстве Байдена каналы общения России и США работают, в отличие от времен правления Трампа.

Надежды на улучшение отношений при предыдущем американском лидере Песков счел непрофессиональными. Самого же Трампа он охарактеризовал как «явление, которое ворвалось в политику <…>, наделало много шума, много ветра и ушло из политики».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дмитрий Песков рассказал о конструктивном и очень деловом тоне переговоров Президента России Владимира Путина с Президентом США Джо Байденом.