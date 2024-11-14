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Политика 14 ноября 2024 14:19

В Кремле сообщили, что наблюдают за назначениями Трампа

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Кремль следит за назначениями, которые делает победивший на выборах в США Дональд Трамп, но это нельзя назвать главным приоритетом РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но поверьте, это не является нашим главным приоритетом», – сказал он журналистам.

В США 5 ноября состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Трамп, набравший 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Он вступит в должность в январе следующего года, но уже сейчас объявил о ряде назначений в свою администрацию. В частности, Трамп выдвинул на пост министра обороны телеведущего Fox News Пита Хегсета. Также он предложил назначить миллиардера Илона Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами руководителями нового департамента по достижению государственной эффективности (DOGE).

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин объяснил, чем руководствуется Трамп, делая столь неожиданные назначения на высшие посты в государстве.

#США #Дмитрий Песков #Дональд Трамп
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