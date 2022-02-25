В Кремле считают, что отношения с Западом удастся нормализовать

Россия сможет нормализовать отношения с Западом. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва ждала скоординированную реакцию западных стран на решение о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. По словам Пескова, Кремль рассчитывает, что период нормализации отношений России с мировым сообществом наступит — по мере понимания вынужденности спецоперации.

«По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, неизбежности твердых, решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности, так или иначе период нормализации наступит», — посчитал представитель Кремля.

Вечером 23 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились к российскому Президенту Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент РФ выступил с обращением к гражданам, во время которого анонсировал начало специальной военной операции в Донбассе.