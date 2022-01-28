В Кремле рассказали, планирует ли Путин посетить в начале февраля российские регионы

Президент Владимир Путин во время поездки в Пекин, на Зимнюю Олимпиаду, не планирует по пути посещать российские регионы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, пока таких планов нет», — ответил представитель Кремля.

Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Центральное телевидение Китая сообщало, что ожидается личное присутствие на церемонии открытия свыше 20 лидеров различных стран, правительств и международных организаций.

4–6 февраля Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести встречи с лидерами стран, которые прибудут на Олимпиаду в Пекине, в том числе с Президентом России.