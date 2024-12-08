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В Кремле рассказали, что препятствует началу переговоров России с Украиной
Россия открыта для переговоров с Украиной, в то время как в той действует запрет на вступление в диалог с Москвой. Чтобы начать обсуждение, нужно чтобы Президент Украины Владимир Зеленский отменил этот директ. Таким мнением поделился с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — цитирует его ТАСС.
Ранее избраннный Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев хочет заключить сделку с Москвой и что для Президента РФ Владимира Путина настало время переговоров. Также он призвал к немедленному прекращению огня.
Комментируя слова Трампа, Дмитрий Песков напомнил, что Россия не раз говорила об открытости к переговорам с Украиной и приветствует посреднические усилия других стран.
«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России», — объяснил представитель Кремля.
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