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Политика 8 декабря 2024 10:42

Трамп: Украина хочет заключить соглашение с Россией

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Украина хочет заключить сделку с Россией для прекращения конфликта, заявил избранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Также он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров и предупредил о риске превращения конфликта «во что-то гораздо большее и худшее».

«Зеленский и Украина хотели бы заключить мирное соглашение и остановить безумие», – написал политик в соцсети Thruth Social.

В ходе выборной гонки Трамп не раз выступал с заявлениями о том, что в кратчайшие сроки завершит конфликт на Украине. Однако после избрания ни он, ни его команда ни разу не обратились к Москве с какими-либо предложениями, сообщали в российском МИД.

#Дональд Трамп #Украина
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