В Кремле рассказали, что ответ на потолок цен на российскую нефть будет в ближайшее время

Решение об ответе России на введение западными странами потолка цен на российскую нефть обнародуют в ближайшее время. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, пишут «Известия».

«Идет экспертное обсуждение, оно уже близится к завершению, и я надеюсь, что в ближайшее время уже будет обнародовано решение о том, что Россия будет делать в ответ на такие, с нашей точки зрения, абсолютно абсурдные шаги», – рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что подобные ограничения со стороны Запада могут привести к возможной дестабилизации мирового энергетического рынка и синтетической подмене рыночных отношений.

«Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам», — резюмировал Песков.

С 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное G7, ЕС и Австралией. Потолком для «черного золота» из России признана планка в 60 долларов за баррель. Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о «трех вариантах ответа» на потолок цен на нефть из РФ.