Песков прокомментировал сообщения о «трех вариантах ответа» на потолок цен на нефть из РФ

В России обсуждаются разные варианты ответных мер на введение потолка цен на нефть из РФ. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано», — объяснил пресс-секретарь Президента России.

Напомним, что с 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное «Большой семеркой», ЕС и Австралией. Потолком для «черного золота» из России признана планка в 60 долларов за баррель.

Сегодня «Ведомости» сообщили, что власти России прорабатывают три варианта мер в ответ на такие ограничения.