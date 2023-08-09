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Политика 9 августа 2023 10:14

В Татарстане образован оргкомитет по проведению саммита БРИКС в 2024 году

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об образовании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Образовать республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году», – сказано в тексте.

Председателем утвержден Рустам Минниханов, его заместителями стали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и мэр Казани Ильсур Метшин (по согласованию). В состав комитета вошли главы республиканских министерств и ведомств и др.

Татарстанскому Кабмину необходимо будет создать оперштаб, а также рабочие группы по отдельным направления подготовки и проведения мероприятий.

Напомним, в апреле Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Казань станет местом проведения саммита БРИКС в следующем году. Мероприятия председательства пройдут в 15 российских городах, центральным станет саммит в столице Татарстана.

#брикс #Рустам Минниханов
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