В Кремле объяснили критику Путина в адрес Моора из-за слов про «самых упертых» жителей

Президент Владимир Путин всегда внимательно относится к людям и требует от представителей власти корректных выражений. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, комментируя замечание в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора и отвечая на вопрос журналиста о том, часто ли главе государства приходится «ставить на место» руководителей регионов, министерств, ведомств, когда он говорит с ними. Об этом передает РИА Новости.

«Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях, – отметил представитель Кремля. – Это постоянная характеристика президента Путина. Поэтому да, в этом плане он очень требователен».

Накануне Президент провел совещание с членами Правительства РФ в режиме видеоконференции, во время которого Александр Моор доложил о ситуации с прохождением паводка и рассказал, что из зоны подтопления эвакуировали почти всех людей, остались «самые упертые». Путин высказался в защиту людей, не покинувших затопленное жилье, отметив, что люди не покидают затопленные дома, так как опасаются за свое имущество.