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Общество 17 апреля 2024 17:01

«Не надо так о людях»: Путин высказался в защиту не покинувших затопленное жилье

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Люди не покидают затопленные дома, так как опасаются за свое имущество. В их действиях не повода для шуток, заявил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства и губернаторами регионов, пострадавших от паводка.

Выступая с докладами, министры и главы регионов упоминали о том, что не все люди решаются уехать из подтопленных домов. А губернатор Тюменской области Александр Моор, в свою очередь, назвал их «упертыми».

«Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома», — объяснил Президент.

По его словам, чтобы это исправить, нужно чтобы люди «поверили, что все будет надежно обеспечено».

#Владимир Путин #паводок
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