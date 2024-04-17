«Не надо так о людях»: Путин высказался в защиту не покинувших затопленное жилье

Люди не покидают затопленные дома, так как опасаются за свое имущество. В их действиях не повода для шуток, заявил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства и губернаторами регионов, пострадавших от паводка.

Выступая с докладами, министры и главы регионов упоминали о том, что не все люди решаются уехать из подтопленных домов. А губернатор Тюменской области Александр Моор, в свою очередь, назвал их «упертыми».

«Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома», — объяснил Президент.

По его словам, чтобы это исправить, нужно чтобы люди «поверили, что все будет надежно обеспечено».