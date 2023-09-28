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В Кремле прокомментировали указ о прекращении существования Нагорного Карабаха
Москва в курсе заявления о прекращении существования непризнанного Нагорного Карабаха и внимательно отслеживает ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
«Мы принимаем во внимание, внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям», — приводит слова Пескова РИА Новости.
По словам представителя Кремля, сейчас многие люди принимают решение перейти на сторону Армении и в этом им оказывается поддержка.
Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале так называемых антитеррористических мероприятий локального характера. Позднее при посредничестве командования российского миротворческого контингента между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня.
Сегодня Президент Нагорного Карабаха (Арцаха) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Более половины ее жителей уже эвакуировались на территорию Армении.
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