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Политика 8 марта 2024 10:55

В Кремле прокомментировали указ о помиловании 52 осужденных женщин

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Указ Президента Владимира Путина о помиловании 52 осужденных женщин ранее обсуждался на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что 8 марта Президент подписал указ, по которому помилование получили более 50 беременных женщин, матерей с детьми, а также родственниц участников спецоперации.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин
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