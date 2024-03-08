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В Кремле прокомментировали указ о помиловании 52 осужденных женщин
Указ Президента Владимира Путина о помиловании 52 осужденных женщин ранее обсуждался на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.
«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — уточнил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, что 8 марта Президент подписал указ, по которому помилование получили более 50 беременных женщин, матерей с детьми, а также родственниц участников спецоперации.
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