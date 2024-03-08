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Политика 8 марта 2024 09:12

Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

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Президент России Владимир Путин в Международный женский день подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

Поясняется, что действие указа прежде всего коснулось беременных, женщин с несовершеннолетними детьми, а также тех, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.

«При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности», — подчеркивается в сообщении.

#Владимир Путин
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