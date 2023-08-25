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Политика 25 августа 2023 13:43

В Кремле прокомментировали участившиеся атаки беспилотников на Москву

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При атаках украинских беспилотников на Москву не всегда удается избежать незначительных повреждений. Тем не менее российские ПВО эффективно работают против БПЛА противника, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, усложняет задачу то, что целью этой по-настоящему террористической активности являются жилые дома.
«Эта активность была и ранее. Достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны», — цитирует его ТАСС.

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#Дмитрий Песков #беспилотники #пво
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