Три беспилотника самолетного типа ночью пытались атаковать Москву

В Минобороны России сообщили подробности ночной атаки беспилотников на столичный регион.

Как указано в Telegram-канале оборонного ведомства, ночью силы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать тремя беспилотниками по Москве.

Отмечается, что два беспилотника уничтоженыв воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий был подавлен средствами РЭБ и упал на со строящееся здание «Москва-Сити».

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает мэр Москвы Серегей Собянин в своем канале, на месте работают сотрудники спецслужб.