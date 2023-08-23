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Происшествия 23 августа 2023 07:07

Три беспилотника самолетного типа ночью пытались атаковать Москву

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В Минобороны России сообщили подробности ночной атаки беспилотников на столичный регион.

Как указано в Telegram-канале оборонного ведомства, ночью силы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать тремя беспилотниками по Москве.

Отмечается, что два беспилотника уничтоженыв воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий был подавлен средствами РЭБ и упал на со строящееся здание «Москва-Сити».

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает мэр Москвы Серегей Собянин в своем канале, на месте работают сотрудники спецслужб.

#всу #атака беспилотников #Москва
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