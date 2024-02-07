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СМИ: Китайский банк Chouzhou прекратил расчеты с клиентами из России
Китайский банк Chouzhou Commercial Bank объявил о прекращении расчетов с российскими и белорусскими клиентами. Об этом, ссылаясь на источники, сообщают «Ведомости».
«Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе», — отмечается в сообщении.
Сведения подтвердили и представители бизнеса, финансовые консультанты. По словам одного из них, из-за решения кредитной организации у компании сорвалось несколько сделок.
«Ввезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней», — отметил он.
Напомним, что ранее у российских экспортеров возникли проблемы с турецкими банками. Причиной стало давление США.
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