В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке Шольцем плана по Украине

В Кремле не знают подробностей плана по урегулированию конфликта на Украине, о котором говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом передает РИА Новости.

«Мы знаем не более того, что сообщали СМИ, что якобы подготовка некоего плана ведется. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь», – рассказал журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее телеканалу ZDF Шольц заявил, что в конфликте на Украине необходимо как можно быстрее перейти к мирным переговорам, что Россия должна присутствовать на новом саммите, посвященном урегулированию конфликта.