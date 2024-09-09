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В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке Шольцем плана по Украине
В Кремле не знают подробностей плана по урегулированию конфликта на Украине, о котором говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом передает РИА Новости.
«Мы знаем не более того, что сообщали СМИ, что якобы подготовка некоего плана ведется. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь», – рассказал журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее телеканалу ZDF Шольц заявил, что в конфликте на Украине необходимо как можно быстрее перейти к мирным переговорам, что Россия должна присутствовать на новом саммите, посвященном урегулированию конфликта.
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