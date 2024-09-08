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Политика 8 сентября 2024 19:39

Шольц: В конфликте на Украине настал момент быстрее прийти к миру

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине необходимо как можно быстрее перейти к мирным переговорам. Это наиболее реалистичный вариант развития событий, заявил он телеканалу ZDF.

«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», — подчеркнул политик.

В связи с этим он выразил уверенность, что Россия должна присутствовать на новом саммите, посвященном урегулированию конфликта. По словам Шольца, такого же мнения придерживается и Президент Украины Владимир Зеленский. Однако саммит может пройти и без участия Москвы — организовать его нужно «в любом случае».

#Олаф Шольц #Украина
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