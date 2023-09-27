В Кремле призвали предать правосудию нациста Хунку, которому рукоплескали в Канаде

Россия хотела бы услышать международную оценку ситуации, произошедшей в парламенте Канады. Москва полагает, что участника дивизии СС «Галиция», которого приветствовали участники заседания и Президент Украины Владимир Зеленский, необходимо предать правосудию. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, подчеркнул он, приветствие от Зеленского вновь подтверждает нацистскую идеологию киевского режима.

«Пристрастие к нацистской идеологии киевского режима — это не новость, это то, о чем мы говорим уже долго. Тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашисту, лишний раз это подтверждает», — уверен пресс-секретарь Президента России.

Ранее Песков назвал произошедшее «неряшливым отношением к истории».