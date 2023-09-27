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В Кремле призвали предать правосудию нациста Хунку, которому рукоплескали в Канаде
Россия хотела бы услышать международную оценку ситуации, произошедшей в парламенте Канады. Москва полагает, что участника дивизии СС «Галиция», которого приветствовали участники заседания и Президент Украины Владимир Зеленский, необходимо предать правосудию. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Кроме того, подчеркнул он, приветствие от Зеленского вновь подтверждает нацистскую идеологию киевского режима.
«Пристрастие к нацистской идеологии киевского режима — это не новость, это то, о чем мы говорим уже долго. Тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашисту, лишний раз это подтверждает», — уверен пресс-секретарь Президента России.
Ранее Песков назвал произошедшее «неряшливым отношением к истории».
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