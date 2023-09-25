В Кремле осудили приветствие нациста в Канаде и назвали его последствия

Многие западные страны, в том числе Канада, вырастили поколение, которое мало осведомлено о событиях Второй мировой войны и даже не знает, «кто с кем воевал». Свидетельством этому стало и приветствие нациста в парламенте Канады, полагает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, произошедшее в Канаде не что иное, как «неряшливое отношение к памяти» о событиях Второй мировой войны. «У этих преступлений нет срока давности. Подобная неряшливость, конечно, возмутительна», — заявил он журналистам.

Песков подчеркнул, что такое отношение к истории, в частности нацизму, грозит миру серьезными последствиями. «Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы сейчас видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы — на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу», — заявил он.

Напомним, что в Правительстве Канады поприветствовали бывшего участника дивизии СС «Галиция» 98-летнего украинца Ярослава Хунку, который находился в зале.