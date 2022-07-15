В Кремле пообещали, что Рогозин не останется без работы

Бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обязательно будет трудоустроен. Когда это произойдет, Кремль своевременно расскажет об этом, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня Владимир Путин освободил Рогозина от должности. Новым гендиректором государственной корпорации стал бывший вице-премьер России Юрий Борисов.

«Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — уверил Песков, не уточнив, будет ли это должность в администрации Президента или в системе органов власти.