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Политика
15 июля 2022  17:28

В Кремле пообещали, что Рогозин не останется без работы

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Бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обязательно будет трудоустроен. Когда это произойдет, Кремль своевременно расскажет об этом, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня Владимир Путин освободил Рогозина от должности. Новым гендиректором государственной корпорации стал бывший вице-премьер России Юрий Борисов.

«Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — уверил Песков, не уточнив, будет ли это должность в администрации Президента или в системе органов власти.

#Дмитрий Песков #Дмитрий Рогозин
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