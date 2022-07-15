Путин назначил Юрия Борисова главой «Роскосмоса», сняв с должности вице-премьера

Юрий Борисов освобожден от должности вице-премьера России и назначен новым генеральным директором «Роскосмоса». Соответствующие указы подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

Предыдущий глава госкорпорации Дмитрий Рогозин был освобожден от должности.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Также глава государства утвердил на должность вице-премьера России министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.