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В Кремле пока не планируют вводить масочный режим
В Кремле масочный режим на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом пока не планируется. Так ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Нет, пока в Кремле не вводят масочный режим, у нас таких мер нет, — сказал Песков. — Мы видим, что, конечно, сезонность определенная есть: возможно, сезонный рост заболеваемости».
Он отметил, что в Кремле ждут ориентировку специалистов и врачей-эпидемиологов.
Напомним, в субботу в Правительстве РФ рассказали, что из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Доме правительства вводятся дополнительные меры профилактики, в том числе обязали носить маски. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима в целом по России сейчас нет.
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