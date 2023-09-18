В Кремле пока не планируют вводить масочный режим

В Кремле масочный режим на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом пока не планируется. Так ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, пока в Кремле не вводят масочный режим, у нас таких мер нет, — сказал Песков. — Мы видим, что, конечно, сезонность определенная есть: возможно, сезонный рост заболеваемости».

Он отметил, что в Кремле ждут ориентировку специалистов и врачей-эпидемиологов.

Напомним, в субботу в Правительстве РФ рассказали, что из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Доме правительства вводятся дополнительные меры профилактики, в том числе обязали носить маски. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима в целом по России сейчас нет.