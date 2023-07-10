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В Кремле подтвердили встречу Путина с Пригожиным и командирами «Вагнера»
29 июня Президент России Владимир Путин действительно провел встречу с командирами ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным — основателем компании. Об этом рассказал сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в издании Liberation появилась информация, что глава государства встретился с представителями «Вагнера» после попытки мятежа 24 июня.
«Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа», — цитирует Пескова ТАСС.
Во время встречи Президент выслушал объяснения военных и предложил им возможные варианты для дальнейшего трудоустройства и боевого применения подразделений.
Песков добавил, что «сами командиры изложили свою версию произошедшего [24 июня], они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, а также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину».
В обращении к россиянам Президент России подчеркнул, что исполнит обещание, данное бойцам «Вагнера». Они смогут выбрать, перейти в подразделения Минобороны, вернуться домой или уехать в Белоруссию.
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