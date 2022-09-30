Путин: Люди Донбасса, Запорожья и Херсона становятся гражданами России навсегда

Люди, живущие в Донбассе, Запорожье и Херсоне, навсегда становятся гражданами России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в обращении на церемонии подписания договоров о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Фото: kremlin.ru

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Запорожье и Херсоне, становятся нашими гражданами. Навсегда», – сказал глава государства.

Путин напомнил, что восемь лет людей на Донбассе подвергали геноциду, обстрелам и блокаде, а в Херсоне и Запорожье в них пытались воспитать ненависть к России, ко всему русскому.

«Во время референдумов киевский режим грозил расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательной комиссии. Запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю, но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал свое слово», – подчеркнул он.

По мнению Президента, нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. «Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное историческое Отечество», – резюмировал он.

Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября провели референдумы о вхождении в состав России.