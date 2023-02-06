В Кремле ответили на вопрос об «обещании Путина не устранять Зеленского»

Президент России Владимир Путин не раз обсуждал ситуацию на Украине с экс-Премьером Израиля Нафтали Беннетом, однако дополнительные детали этих разговоров раскрываться не будут. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего израильского Премьера о якобы обещании Путина не устранять Президента Украины Владимира Зеленского.

«Путин и Беннет в бытность последнего Премьер-министром Израиля вели весьма интенсивный диалог», — заметил пресс-секретарь Президента России.

Он подтвердил, что на повестке дня стояли не только вопросы российско-израильских отношений, но и ситуация на Украине.

«Но вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — добавил он.