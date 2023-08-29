В Кремле отреагировали на слова Подоляка о согласии Запада на удары ВСУ по Крыму

В Киеве хотят верить в то, что Запад их поддерживает в уничтожении «всего российского», в том числе в Крыму, однако западные лидеры понимают возможные риски от втягивания в конфликт, поэтому происходит столкновение разных точек зрения. Так пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка о том, что союзники поддерживают удары ВСУ по полуострову, передает РИА Новости.

«Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности, — заявил представитель Кремля. — Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем».

Он оценил заявления Подоляка как попытку киевского режима «как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт». Ранее на слова советника главы офиса Зеленского отреагировал и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что согласие Запада на удары ВСУ по Крыму — юридическое доказательство его соучастия в украинском конфликте.