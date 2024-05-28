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В Кремле опровергли данные о конференции в Саудовской Аравии с участием России
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в западных СМИ о том, что ведутся разговоры о проведении конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, которую намерены провести в Саудовской Аравии с участием Москвы.
«Вообще речь не идет в настоящий момент», — заявил в беседе с RT представитель Кремля.
Песков назвал публикации о таком мероприятии гипотетическими обсуждениями и отметил, что «рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники» сегодня много. Он также подчеркнул, что любые переговоры по Украине без участия России являются бессмысленными.
Ранее американское агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждалось, что встреча в Саудовской Аравии может состояться осенью.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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