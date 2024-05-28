news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 28 мая 2024 14:30

В Кремле опровергли данные о конференции в Саудовской Аравии с участием России

Скопировать ссылку

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в западных СМИ о том, что ведутся разговоры о проведении конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, которую намерены провести в Саудовской Аравии с участием Москвы.

«Вообще речь не идет в настоящий момент», — заявил в беседе с RT представитель Кремля.

Песков назвал публикации о таком мероприятии гипотетическими обсуждениями и отметил, что «рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники» сегодня много. Он также подчеркнул, что любые переговоры по Украине без участия России являются бессмысленными.

Ранее американское агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждалось, что встреча в Саудовской Аравии может состояться осенью.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

читайте также
Путин объяснил, почему Киев вдруг «запищал» о мирной конференции
#Дмитрий Песков
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2