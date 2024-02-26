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В Кремле оценили уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО
Американские танки Abrams, задействованные ВСУ, будут уничтожаться так же, как и все другие. Об этом, комментируя видео с горящей машиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, это заслуга профессиональной и самоотверженной работы российских бойцов, не выходящая, однако, за рамки «ежедневных сообщений Минобороны».
«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие. Но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений Минобороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину и делают это ежедневно», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Напомним, что первый американский танк Abrams был уничтожен сегодня на авдеевском направлении. Как заявил советник главы ДНР, это именно та машина, которую ВСУ показывали в пропагандистских роликах и долгое время берегли, не выпуская на линию боевого соприкосновения.
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