На Авдеевском направлении ВС РФ подбили американский танк M1 Abrams. Об этом РИА Новости сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Наши военные сообщили о уничтожении первого "Абрамса" в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сказал собеседник агентства.

Ранее мы рассказывали, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино. Об этом сообщает Минобороны РФ. Противник потерял до 410-ти военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.