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Под Авдеевкой уничтожен первый американский танк Abrams
На Авдеевском направлении ВС РФ подбили американский танк M1 Abrams. Об этом РИА Новости сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Наши военные сообщили о уничтожении первого "Абрамса" в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сказал собеседник агентства.
Ранее мы рассказывали, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино. Об этом сообщает Минобороны РФ. Противник потерял до 410-ти военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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