news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 26 февраля 2024 17:24

Под Авдеевкой уничтожен первый американский танк Abrams

Скопировать ссылку

На Авдеевском направлении ВС РФ подбили американский танк M1 Abrams. Об этом РИА Новости сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Наши военные сообщили о уничтожении первого "Абрамса" в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сказал собеседник агентства.

Ранее мы рассказывали, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино. Об этом сообщает Минобороны РФ. Противник потерял до 410-ти военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100