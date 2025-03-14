В Кремле оценили оптимистичный взгляд США на разрешение конфликта на Украине

По вопросу урегулирования на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм, сообщает РИА Новости, приводя слова Пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее помощник Президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что обсуждения ведутся с обеими сторонами конфликта. Песков отметил, что у России есть основания испытывать осторожный оптимизм.

Также добавили, что Президент России Владимир Путин поддерживает позицию Президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, однако все еще остались вопросы, ответы на которые нужно найти совместно. По словам Дмитрия Пескова, «еще многое предстоит сделать, но тем не менее президент солидаризировался с позицией господина Трампа».

Рассуждая об идее временного перемирия, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Было отмечено, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации.