Уолтц не исключил признания Донбасса частью России в рамках мирного соглашения по Украине

Американская администрация ведет переговоры с Россией и Украиной о различных путях разрешения конфликта, включая признание Донбасса и других «русскоязычных регионов» частью России, исключение для Киева возможности вступления в НАТО, а также потенциальное размещение европейских войск на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова помощника Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца.

Уолтц сообщил, что обсуждения ведутся с обеими сторонами конфликта. Переговоры продолжаются с российскими и украинскими коллегами, а президент Трамп, выступая в роли главного переговорщика, стремится положить конец этой войне. Он также отметил, что американская администрация активно работает над сближением позиций сторон.

По словам Уолтца, процесс урегулирования в Украине «сдвинулся с мертвой точки» и на недавних переговорах с Киевом в Саудовской Аравии представители делегаций «взяли карту и начали делать на ней пометки». США испытывают «сдержанный оптимизм» относительно будущих переговоров.

Напомним, что 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. В результате встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, а США возобновили передачу разведывательной информации и оказание военной помощи Украине. Кроме того, стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о добыче украинских полезных ископаемых.