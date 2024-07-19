В Кремле объяснили слова Трампа о «страхе» России и Китая перед ним

Слова кандидата в Президенты США Дональда Трампа о России и Китае, которые якобы «боялись» его, направлены на избирателей. Он произносит то, что те бы хотели услышать от своего кандидата, объяснил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Во время предвыборных кампаний в США участники политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется услышать американцам», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Президента России.

Ранее Трамп заявил, что во время его президентства всюду «царил мир», так как другие страны, в частности Россия и КНР, боялись его.