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В Кремле объяснили слова Трампа о «страхе» России и Китая перед ним
Слова кандидата в Президенты США Дональда Трампа о России и Китае, которые якобы «боялись» его, направлены на избирателей. Он произносит то, что те бы хотели услышать от своего кандидата, объяснил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Во время предвыборных кампаний в США участники политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется услышать американцам», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Президента России.
Ранее Трамп заявил, что во время его президентства всюду «царил мир», так как другие страны, в частности Россия и КНР, боялись его.
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