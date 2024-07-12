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Трамп: Конфликт на Украине вообще не должен был начинаться
Конфликт на Украине необходимо завершить как можно быстрее, заявил экс-Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», — подчеркнул политик.
Таким образом Дональд Трамп прокомментировал пост Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот рассказал об обсуждении с бывшим американским лидером способов достижения мира.
Ранее Орбан уже заявлял, что в случае победы на выборах Трампу удастся завершить конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Это, подчеркнул он, отвечает интересам всего мира.
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